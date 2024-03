Son muchas las historias de colombianos en el exterior que han alcanzado el éxito llevando a cabo labores que no tienen mucho que ver con su perfil profesional o que, en ocasiones, inician emprendimientos surgidos de la necesidad de cumplir con los costos de vivir en países que resultan muy caros.

Tiempo atrás, una pareja de connacionales se hizo famosa en TikTok al contar que, después de trabajar desarrollando oficios varios, ahora se gana la vida (y muy bien) en EE. UU. vendiendo tamales, arepas y otros platillos de la gastronomía colombiana.

En esa misma red social se hizo viral el video una mujer nacida en Medellín, que afirma estar ganando cerca de 24.000 dólares canadienses (casi 70 millones de pesos) mensuales, trabajando como masajista en Canadá.

La mujer expresó que llegó a ese territorio hace 16 años buscando una mejor calidad de vida pues, en Colombia, le daba “miedo emprender”, razón por la que decidió darle a su hijo “ mejores oportunidades y un futuro mejor” lejos de su tierra natal.

En la entrevista, también dijo que para ella no fue fácil ese cambio, pues era abogada en Colombia, aunque posteriormente decidió irse a Canadá a hacer aseo y con la ganancias obtenidas creó su propio spa, del que es masajista y esteticista.

Al hablar sobre las posibilidades que tendría la colombiana de encontrar una pareja estable en esa nación, ella comentó que no le “gustan los hombres muy ‘free'”, sino que prefiere los que le pongan límites, lo que ha hecho que hasta ahora no haya conocido a alguien que valga la pena.

“A mí no me gustan los hombres muy ‘free’, a mí me gustan los límites, me gustan los hombres que me controlen, pero nadie ha podido. Chiquita, pero picosa”, expresó la mujer.