Desde que Donald Trump entró al penal, donde tuvo que pagar una fuerte suma para evitar quedar tras las rejas, en redes sociales se difundieron múltiples montajes del momento en que fue fotografiado como cualquier reo.

(Lea después: Trump se hace la víctima y desvía la atención tras salir de la cárcel: “No hice nada malo”)

Sin embargo, la cadena CNN confirmó minutos después la legitimidad de una de esas imágenes, en las que se le ve con el ceño sumamente fruncido, mirando levemente hacia arriba, con gesto desafiante.

BREAKING: Fulton County releases a mug shot following former President Donald Trump's fourth arrest this year https://t.co/3fQ12Kwd19 pic.twitter.com/hEHCVPT6U2

— CNN (@CNN) August 25, 2023