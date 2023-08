Y es que la comparecencia en el penal del condado de Fulton es por su intento de intervenir a su favor en las pasadas elecciones presidenciales, pidiendo hallar de alguna manera los votos que le faltaban para revertir su derrota ante Joe Biden.

Sin embargo, en su primera declaración pública después de pagar una fianza que le permitió evitar quedar tras las rejas, el magnate insistió en desviar la atención del caso y matizó todo como un intento de intervenir en su intención de volver a ser presidente de Estados Unidos.

“Esto nunca debió pasar, es un día terrible para el país”, lamentó, asegurando que lo que hizo fue “cuestionar los resultados de las elecciones”.

Asimismo, calificó su comparecencia en una cárcel como “una parodia de la justicia” y habló en plural y luego en singular: “No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo lo sabe”.

Estas fueron las palabras del exmandatario:

