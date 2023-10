Estas empresas de Estados Unidos contratan a colombianos y les ofrecen tremendos sueldos

Cada vez son más los colombianos que deciden viajar al exterior para conseguir mejores oportunidades laborales. Estados Unidos es uno de los destinos favoritos y les da la posibilidad a los extranjeros de trabajar de forma temporal en el país con las visas H-2A y H-2B.

Esta categoría de visa permite que los empleadores contraten a extranjeros de países elegibles, para trabajar por un tiempo determinado con la posibilidad de renovar el visado una vez que se termine el tiempo estimado.

La visa H-2B aplica para trabajos temporales no agrícolas. Este tipo de visado no requiere que el trabajador cuente con un título universitario o profesional debido a que se emplea en trabajos de la industria hotelera, jardinería, pintor y otros.

La Oficina de Certificación de Mano de Obra Extranjera presentó el listado de las empresas con más solicitudes para contratar trabajadores extranjeros en lo que va de 2023, la cual sirve de guía para latinos que estén buscando empleo en ese país:



1). Progresive Solutions LCC



2). ABC Professional Tree Services



3). Rotolo Consultants Inc



4). The Brickman Group LTD LLC



6). Westward Seafoods Inc



7). Obi Seafoods LLC



8). Alpha Services LlC



9). Strongwood Forestry Inc



10). Valleycrest Companies



En 2022, las principales empresas que presentaron peticiones para trabajadores H-2B fueron:



1). Trident Seafood Corporations con 2.476 beneficiarios aprobados.



2). PHC Corporations con (1.829).



3). ABC Professional Tree Services Inc. con (1.648).



4). Obi Seafoods LLC con (1.582).



5). Progressive Solutions Arkansas con (1.538).



6). Black Construction Corporations con (1.403).



7). Brightview Landscapes LLC con (1.278).



8). Core Tech Construction Corporations con (1.271).



9). Rotolo Consultants Inc. (942).



10). Ashley Furniture Industries con (930).



Algunos de los oficios más buscados son: carpintero, albañil, operador de equipamiento pesado, electricista, instalador de tuberías, plomero, trabajador metalúrgico de refuerzo, trabajador de acero estructural, mecánico de equipos pesados, mecánico de climatización y refrigeración, soldador y paisajista, explicó el rotativo.

¿Quién puede solicitar una visa H-2B?

El extranjero debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener una oferta de empleo de un empleador para desarrollar un trabajo temporal específico para el cual no existen trabajadores estadounidenses calificados y disponibles.

• No tener la intención de establecerse permanentemente en los Estados Unidos.

• Cumplir con los requisitos específicos para el puesto de trabajo solicitado.

¿Por cuánto tiempo puedo trabajar en Estados Unidos con una visa H2-B?

El periodo de estadía máximo es de 3 años. Después de ese tiempo, los beneficiarios de las visas H-2B deberán salir del país por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión bajo el mismo tipo de visa.

¿Cuánto gana un trabajador promedio en Estados Unidos? Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el ingreso de un trabajador oscila entre los 12 y los 20 dólares por una hora. Sin embargo, se estima un pago promedio de cerca de 18 dólares ($ 77.000). Es decir, un día de trabajo puede superar los 600.000 pesos colombianos.

