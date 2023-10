Con engaños y falsas promesas, más de 50 colombianos han asegurado que están siendo víctimas de estafas con visas de trabajo y permisos especiales de niños para poder viajar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida en ese país, según informó Noticias Caracol.

Las personas dicen que dos mujeres están detrás de una red que se dedica supuestamente a agilizar el trámite de visado con la embajada. De hecho, aseguran que se les quedan con todos los documentos y, en medio de engaños, después de un tiempo se desaparecen y se roban todo el dinero que se les ha entregado durante el proceso, de acuerdo con el noticiero.

Precisamente, una mujer en Bogotá está buscando a las dos personas que la engañaron, pues con sus dos hijas estaba adelantando el trámite para conseguir la visa para Estados Unidos. Ella dice que ha perdido 5 millones de pesos y ahora busca a las que la robaron para que le devuelva al menos los pasaportes, según el citado medio.

“Nosotros teníamos la cita para la visa en la embajada el día 11 de agosto, pero pues a mí se me olvidó. Entonces le comenté lo que me estaba pasando a una amiga y ella me dijo que en la casa de ella estaba posando un señor que había llegado de Santa Marta, un señor Elkin, que tenía una señora que se encargaba de hacer todos los trámites de visados y que los hacía muy rápido”, mencionó la mujer en la entrevista.

De igual manera, la víctima contó que la supuesta tramitadora le prometió que le iba a conseguir cita en la embajada de un día para otro, pero que ese proceso tenía un costo. Cuando asistieron a la supuesta diligencia, las hicieron esperar varias horas y nunca las atendieron, según contó en el medio de comunicación.

“Hablamos y ella nos dijo que sí, que efectivamente ella nos podía conseguir la cita para ese jueves siguiente, o sea el día 24 de agosto, y que nos cobraba 1’200.000 pesos. Entonces nosotros fuimos a las 4:00 de la tarde y estuvimos hasta las 8:00 de la noche y ella nos decía que esperáramos, que esperáramos, que sí nos iban a atender, que el cónsul nos iba a atender, que nos iban a dar la visa porque ella ya había pagado. De ahí no volvimos a saber nada”, dijo la víctima en el informe periodístico.

Al indagar sobre estas personas que supuestamente le ayudaron con el proceso, la mujer se dio cuenta que ya han sido estafadas más de 50 personas y no solo en Bogotá sino en la Costa Atlántica también. Además, dicen que la Policía las está buscando porque tienen varias denuncias en su contra, de acuerdo con Noticias Caracol.

