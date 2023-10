El colombiano Maluma se encuentra actualmente en medio de su gira mundial, el Don Juan World Tour, que lo ha llevado a recorrer distintos países y brindar espectáculos memorables a sus fans en todo el mundo.

(Lea también: Con Cora, de Karol G; Pies Descalzos, de Shakira, y más fundaciones de famosos colombianos)

Sin embargo, en su más reciente actuación en Estados Unidos, el artista colombiano vivió un momento verdaderamente sorprendente y, en cierta medida, incómodo.

La escena, que no es la primera vez que le ocurre al cantante, se desarrolló en pleno concierto cuando Maluma decidió acercarse aún más a su público, dejando el escenario para estar más cerca de sus seguidores. Este gesto de cercanía y cariño hacia sus fans es algo que el cantante suele hacer en sus conciertos para compartir su música y emoción de manera más directa.

Fue en este momento cuando una seguidora intentó cruzar los límites de lo permitido. De manera inapropiada, la fan extendió su mano hacia el cantante y, de manera sorprendente y desubicada, intentó tocar sus partes íntimas. La reacción de Maluma fue inmediata y contundente.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS

— Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023