Este jueves 5 de junio, la tensión entre Elon Musk y Donald Trump escaló hasta convertirse en una disputa pública abierta, marcando un silencio significativo en su relación.

Diferentes medios estadounidense recogieron que Trump expresó su engaño con Musk durante una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, criticando los ataques de Musk contra su proyecto de ley presupuestaria, conocido como “One big beautiful bill”.

Trump afirmó: “Estoy muy decepcionado con Elon. Lo he ayudado mucho”, sugiriendo que Musk estaba molesto por la eliminación de créditos fiscales para vehículos eléctricos, lo que afectaba a Tesla, y señaló que no sabía si su “gran relación” con Musk continuaría.

En respuesta, Musk contraatacó en X, afirmando que sin su apoyo financiero y político, Trump habría perdido las elecciones de 2024, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían una mayoría mínima en el Senado (51-49).

Musk escribió: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones… Tanta ingratitud”. Esta declaración intensificó el conflicto, ya que Musk acusó a Trump de deslealtad.

El enfrentamiento se centró en el desacuerdo sobre el proyecto de ley, que Musk había calificado previamente como una “abominación repugnante” por aumentar el déficit federal en 2.4 billones de dólares en una década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso

Musk instó a los legisladores a “matar el proyecto” en X, argumentando que estaba lleno de gastos innecesarios y que iba en contra de los objetivos de reducción del déficit que él promovía en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Este intercambio marcó el punto más álgido de una relación que ya se había deteriorado luego de la salida de Musk de la administración Trump, cuando terminó su mandato de 130 días como empleado especial del gobierno. Las tensiones previas incluían desacuerdos sobre aranceles, recortes de créditos fiscales para Tesla y la exclusión de un aliado de Musk, Jared Isaacman, como administrador de la NASA.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla cayeron fuertemente en la bolsa de Nueva York este jueves, después de los reproches mutuos en público.

Las acciones de Tesla en Wall Street se derrumbaron más de 8,64 %, a 303.35 dólares.

“Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”, dijo el presidente republicano a periodistas en el despacho oval después de que Musk, hasta hace poco uno de sus más cercanos asesores, calificara de “abominación” el proyecto de ley.

Musk, el hombre más rico del mundo, hizo donaciones millonarias para la campaña de Trump y luego asesoró a su gobierno en el recorte de gastos públicos.

“Lo que sea”, dijo Musk en respuesta a un video del presidente Trump afirmando que su enojo se debía a la pérdida de subsidios para los vehículos eléctricos.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025