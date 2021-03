green

Elon Musk se ha caracterizado por tener una personalidad extravagante y creativa. Sin embargo, como la mayoría de personas, el millonario siempre ha buscado la compañía de una pareja, algo que considera fundamental, tal y como lo reconoció en una entrevista con The Rolling Stone en 2017: “Nunca voy a ser feliz si no estoy con alguien. Me mata dormir solo”.

(Vea también: “Elon Musk es un visionario, pero es una bomba de tiempo”: Juanita Kremer)

La primera esposa del empresario fue Justine Wilson, a quien conoció en la Queen’s University. Para romper el hielo y entablar una conversación con Wilson, el empresario optó por invitarla a comer un helado, informó la revista Maire Claire.

Inicialmente, Elon Musk y Justine Wilson tuvieron un hijo llamado Nevada, quien, como dice El Mundo, murió a las diez semanas “por el síndrome de la muerte súbita”. Después de eso, tuvieron gemelos y trillizos, cinco en total. Finalmente, en 2008 se separaron.

Elon Musk volvió a casarse

Después de oficializar su separación con Wilson, Elon Musk decidió establecer una relación con la actriz Talulah Riley; según El Mundo, “muchos creen que ha sido el amor de su vida”. Ellos se casaron en 2010, pero se divorciaron dos años más tarde; nuevamente, en 2013, la pareja se dio otra oportunidad, algo que no funcionó y concluyó con su divorcio en 2016.

(Vea también: Argumento de Elon Musk de que extraterrestres no existen desata ola de memes en Twitter)

Posteriormente, Elon Musk estuvo con Amber Heard, después de que esta saliera de una complicada relación con Johnny Depp. No obstante, no duraron mucho tiempo y, según El País, el empresario tomó de decisión de no continuar con aquel vínculo.

Elon Musk y Grimes

Finalmente, Elon Musk comenzó a salir con la cantante Grimes —su actual pareja—, a quien conoció de una forma peculiar, ya que, como dice la revista Hola, el millonario la contactó después de que “descubriera que un chiste que había pensado sobre la inteligencia artificial, ya había sido contado por Grimes”.

La pareja ha podido tener una relación estable e, incluso, ya tienen un hijo al que nombraron X AE A-XII Musk, de quien ya se conoce por qué se llama así.