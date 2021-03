Elon Musk es conocido por ser extravagante ya que toma decisiones que dejan sorprendidas a muchas personas, pero esta vez su irónico mensaje dejó una oleada de bromas y pruebas a favor y en contra de su idea.

Sus multitudinarios trinos se destacan porque escribe sobre su trabajo en SpaceX y Tesla, como el de la oportunidad de comprar sus vehículos con bitcóin, pero también se viralizó esta semana un tuit que causó polémica en la red social.

Acompañado de una imagen que contiene dos gráficas que comparan el proceso de evolución de las cámaras desde el siglo XIX ante la calidad de resolución de los lentes con los que captan las imágenes de los ovnis, la cual se mantiene baja con el paso del tiempo, escribió que ese era el argumento más fuerte en contra de la existencia de los extraterrestres.

La opinión del empresario atrajo a los cibernautas que bromeaban sobre la gráfica y muchos seguidores se pusieron creativos y respondieron al trino del magnate.

Una de las respuestas más virales fue la de un tuitero que comparó una película de los años 1920 con una imagen que representaba “todos los videos de los ovnis en 2020”.

“OH LOOK A FLYING SHIP FULL OF ALIENS” *lemme grab my worst possible camera* pic.twitter.com/a7euLiYoUI

— Pranay Pathole (@PPathole) March 23, 2021