Decenas de personas fueron arrestadas en Manhattan, Nueva York, durante manifestaciones en rechazo a la administración de Donald Trump y pidiendo el recuento de votos.

Al borde de las 22.00 (hora local), la Policía de Nueva York confirmó 20 detenidos y alegó que que “intentaron apropiarse de una protesta pacífica encendiendo fuegos, lanzando basura y huevos”. Unas dos horas antes, los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista”.

Se vivieron además momentos tensos cuando otros manifestantes quemaron varias bolsas de basura amontonadas en las calles, que los bomberos acudieron a apagar rápidamente. La Policía colgó varias fotos de basura ardiendo y destacó que ese tipo de vandalismo “pone a otros en riesgo y no será tolerado”, por lo que su foco es “desescalar la situación” para evitar mayores daños.

We support everyone’s right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020