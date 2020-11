Lo único en que Sanders se equivocó fue en la hora: él había predicho que a las 10 p.m. Donald Trump saldría a cantar victoria, y el presidente lo hizo a las 12 de la medianoche.

Esto fue lo que dijo Bernie Sanders hace unos días: “En la noche del martes (3 de noviembre), Trump estará ganando en Michigan, Pensilvania, en Wisconsin, y aparecerá en televisión diciendo: ‘Gracias, estadounidenses, por reelegirme. Todo terminó, que tengan buen día’”.

Luego, Sanders siguió con la hipótesis que se tornó en realidad: “Luego, al día siguiente, cuando se hayan contado todos los votos por correo, resulta que Joe Biden gana en esos estados, y en ese momento Trump saldrá a decir: ‘¿Si ven? Yo les dije que todo este asunto era fraudulento. Les dije que esas balotas por correo eran fraudulentas y no vamos a abandonar nuestro cargo”.

En la charla con Jimmy Fallon en el programa Tonight Show, Bernie Sanders dijo sentirse muy preocupado por este hecho, como lo deben estar millones de estadounidenses.

En la mañana del miércoles 4 de noviembre, Donald Trump tuiteó precisamente eso, que no se explicaba cómo de la noche a la mañana se había dado la vuelta a las elecciones (porque ahora va perdiendo) y culpó a las balotas por correo, que en realidad explican el cambio de tendencia, pues los electores demócratas tienden a votar por correo, mientras que los republicanos lo hacen presencialmente.

El fenómeno de ver que Trump se ponía al frente el día de elecciones y después la tendencia cambió en su contra se conoce como “espejismo rojo”, según la BBC, es decir, una aparente realidad que termina no siéndolo, y que muchos analistas advirtieron antes de las elecciones, lo que habría llevado al mismo Trump a cantar victoria antes de tiempo.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020