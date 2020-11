“Anoche, yo lideraba, a menudo con solidez, en muchos estados clave, por lo general manejados y controlados por los demócratas. Luego, uno a uno, comenzaron a desaparecer como por arte de magia a medida que se contabilizaban las balotas sorpresa. MUY EXTRAÑO, y ¡los encuestadores se equivocaron completa e históricamente!”, dijo Donald Trump en su cuenta @realDonaldTrump.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020