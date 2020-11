A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, las autoridades electorales de Nevada confirmaron que el conteo de los votos de las elecciones presidenciales 2020 fue suspendido.

Señalaron, igualmente, que por el momento se computaron los sufragios de los habitantes que ejercieron su derecho el martes 3 de noviembre y el de las personas que votaron por correo el lunes.

Con el 75 % de las papeletas escrutadas, el demócrata Joe Biden aventaja en Nevada al presidente Donald Trump por 8.000 votos. Cabe recordar que ese estado entrega 6 delegados para el Colegio Electoral.

Here’s what is left to count:

-Mail ballots received on Election Day

-Mail ballots that will be received over the next week

-Provisional ballots

Ballots outstanding is difficult to estimate in Nevada because every voter was sent a mail ballot. Obviously, not all will vote.

— Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020