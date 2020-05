El enjambre que está compuesto por millones de cigarras se denomina ‘Cría IX’ y comenzará a emerger en los estados de Virginia, West Virginia y Carolina del Norte.

Van a causar algunas molestias por el enorme ruido que producen y por los problemas que pueden generar a los productores de árboles y administradores de huertos y viñedos, explicó Univisión.

Aunque los insectos son altamente ruidosos, no presentan otro peligro para las personas y solo tienen unos meses de vida. La mayor parte de su existencia permanecen bajo la tierra chupando la savia de las raíces de los árboles.

Brood IX (nine) periodical cicadas will emerge in May of 2020 in parts of Virginia, West Virginia and North Carolina. Are you ready? https://t.co/7eK2Tn2IVy #cicadas pic.twitter.com/Waf6NMxnt6

— Cicada Mania (@cicadamania) February 26, 2020