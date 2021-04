Kelyn Spadoni, quien trabajaba como operadora de emergencias en una parroquia, fue detenida el pasado 7 de abril después de que se negó a devolver 1,2 millones de dólares (4.400 millones de pesos) que le consignaron por error, informó ABC News.

El funcionario, citado por el informativo, enfatizó que Charles Schwab –importante corporación financiera– transfirió en febrero la millonaria suma. Sin embargo, cuando intentó revertir la operación, la solicitud fue rechazada debido a que el monto ya no estaba disponible.

Según informaron las autoridades, la mujer de 33 años utilizó el dinero para comprarse una nueva casa y un Hyundai Genesis 2021 después de pasar todos los fondos a otra cuenta bancaria, agregó la cadena de noticias.

ABC News, de igual manera, señaló que la compañía trató de comunicarse en varias oportunidades con Spadoni para que devolviera la plata. Actualmente, la empresa estadounidense ha logrado recuperar el 75 % del dinero.

Aunque no entregó mayores detalles del caso, Rivarde aseguró que la mujer fue acusada formalmente de robo, fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios, concluyó el espacio informativo.

