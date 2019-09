“¡Basura, infeliz!”; “¿qué mierda tenés que hablar?”; “no le llegas ni a la suela de los zapatos, ¡basura!”; “sos una hija de p%$@, callate”; “mirá, no respondo de mí” y “te voy a hacer mierda”, son algunas de las frases que Ridao le gritó, este martes, a la locutora.

Entre lágrimas, Vázquez le pidió a su jefe que no la tratara “así” y que la dejara continuar con el programa. En el audio, que puede oír al final de esta nota, también se escucha cuando el hombre golpeó a la locutora.

Ante esa situación, un oyente de la emisora llamó a la policía, y un patrullero atendió el caso. La locutora presentó una denuncia por maltrato físico y verbal en la Comisaría de la Mujer, por lo que la justicia ya investiga las acusaciones contra el empresario.

“Cuando ingresó a la radio, llegó tirando la carpeta que él siempre lleva. Tiró mate, yerba y el azúcar, a los gritos; no sabía qué pasaba y le pedí que dejara de gritar“, relató la comunicadora, en declaraciones al canal TN.

La mujer aseguró que no es la primera vez que su jefe la maltrata y la hostiga, igual que a otros compañeros.

Por su parte, Ridao explicó su versión en una entrevista difundida por Huarpe TV, en la que tildó a su empleada de ser “muy conflictiva” y de haber calumniado a su esposa y a sus hijos.

“El audio que ella publica está totalmente editado. No está toda la primera parte en la que yo le expreso que no iba a poder seguir trabajando. Ella empieza a insultar a todos sus compañeros, a decir que ella era la mejor y que los demás no servían para nada”, contó el propietario de la emisora, que luego añadió lo siguiente:

“Después me empezó a insultar, me amenazó con que si ella no seguía en la radio, me iba a denunciar”.

Ridao aseveró que fue ella la que “levantó el micrófono a propósito” para que todo se escuchara en vivo.

“Estaba muy nervioso, dije cosas tremendas de las cuales me arrepiento”, aseguró Ridao, y agregó que, a pesar de su enfado, supuestamente no había agredido físicamente a la locutora.

Ella desmintió lo anterior, en varias entrevistas con medios de comunicación regionales. Citada por Infobae, Vázquez recordó que su jefe “golpeó la puerta con el puño”, luego la agarró de los brazos y la “rasguñó”. De acuerdo con su relato, él también hizo el amague de tirarle una “silla por la cabeza” y amenazó con matarla si lo denunciaba.

Según otro artículo de Infobae, un juez ya emitió una orden de detención contra Ridao.

Este es el audio de la agresión: