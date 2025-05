El apellido Prevost, que lleva el nuevo papa León XIV, tiene su origen en Francia y está relacionado con cargos de autoridad en la historia. Según información del portal genealógico Family Search, proviene del término ‘prévost’ en francés antiguo, que a su vez viene del latín praepositus, un término que significa “poner al frente” o “dar un cargo de responsabilidad”. En tiempos antiguos, se usaba para referirse a funcionarios públicos encargados de supervisar comunidades y mantener el orden.

(Vea también: ¿Cómo llegar a ciudad de Perú donde el papa León XIV se hizo latino? Hay ruta desde Bogotá)

Este apellido se extendió a América del Norte debido a la migración francesa. Según House of Names, durante los siglos XVII y XVIII, miles de franceses viajaron a Canadá y a otras regiones en busca de nuevas oportunidades, especialmente en el comercio de pieles.

En 1675, Quebec tenía alrededor de 7.000 colonos franceses, mientras que en Nueva Escocia había 500. Más tarde, en 1755, alrededor de 10.000 franceses acadianos fueron expulsados de sus territorios por los ingleses y se establecieron en Luisiana, donde conservaron sus costumbres y apellidos.

Dentro de este movimiento migratorio, el apellido Prevost se hizo común en Canadá y Estados Unidos, apareciendo en familias con influencia en la política, la religión y la sociedad. Muchos descendientes de estos primeros colonos aún llevan el apellido y forman parte de la identidad francocanadiense.

¿De dónde proviene el apellido Martínez del papa León XIV?

El papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, proviene de una familia con raíces multiculturales. Según Vatican News, su padre, Louis Marius Prevost, tiene ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre, Mildred Agnes Martínez, es de origen español.

(Lea también: En Perú, la elección del Papa León XIV es el orgullo de todo un país)

De acuerdo con Onda Cero, Mildred Martínez nació el 30 de diciembre de 1911 en Chicago, donde fue bautizada. Sus padres, Joseph Martínez y Louise Baquié, habían llegado a la ciudad desde Nueva Orleans a principios del siglo XX, como parte de la diáspora francesa antes enunciada.

En registros históricos, la familia es descrita como negra o mulata, lo que demuestra una mezcla de raíces africanas, caribeñas y europeas, recalca The New York Times. En Nueva Orleans, los Martínez formaban parte de una comunidad católica diversa, donde convivían personas de distintas procedencias.

El genealogista Jari C. Honora ha analizado en profundidad la historia familiar de León XIV, confirmada por su hermano mayor, John Prevost. Según The New York Times, el acta de nacimiento de Mildred Martínez menciona a Joseph Martínez como su padre, quien aparece en registros del censo de 1900 con el lugar de nacimiento registrado como “haytí” y su ocupación como “tabaquero”. Aunque el origen exacto de Joseph Martínez no está completamente claro, Honora encontró referencias que lo vinculan con Luisiana, donde las comunidades criollas tienen una historia que se remonta a siglos atrás.

Los criollos, también llamados “gente criolla de color” según Onda Cero, representan una mezcla de influencias europeas, africanas y americanas. En el caso de la familia Martínez, su presencia en Nueva Orleans y su conexión con Luisiana reflejan una tradición cultural profundamente arraigada en la identidad francocanadiense y católica de la región. Según House of Names, muchas familias con el apellido Prevost fueron influyentes en la vida social, religiosa y política de Nueva Francia, lo que contribuyó a la expansión de este nombre en América del Norte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.