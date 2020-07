Donald Trump, igualmente, les pidió a los medios de comunicación que se fijen más en la situación que esta viendo México debido a la pandemia del coronavirus y menos en la del país norteamericano.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios construí casi todo el muro, porque si no estuviera tendríamos un problema mucho mayor”, manifestó el presidente estadounidense en el informativo.