Lo hizo a través de su red Truth Social, y en varias publicaciones dejó ver que se siente víctima de una persecución y señaló a los demócratas de estar interfiriendo en las elecciones.

(Vea también: Arrestan a sospechoso de meter a EE. UU. en grave problema: es un aviador de solo 21 años)

Según dijo, ha sido acusado en una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Esta es la primera vez en la historia del Estados Unidos en la que un exmandatario es imputado con cargos federales.

Trump está siendo imputado ante un tribunal en Miami por siete delitos federales, incluyendo retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción de la justicia y conspiración, según informaron los principales medios nacionales.

El precandidato republicano confirmó que fue inculpado en esa investigación federal, comandada por el fiscal especial Jack Smith, por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca y que fueron hallados por el FBI en su mansión en Florida. En paralelo, Smith desarrolla otra indagación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Una ley de 1978 obliga a los presidentes estadounidenses a transmitir el conjunto de sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

El año pasado, Trump entregó 15 cajas con unos 200 documentos clasificados. Sin embargo, la policía federal consideró que el exmandatario no había entregado todo lo que tenía. En agosto de 2022, el FBI encontró unos 11.000 documentos tras allanar la casa de Trump.

Los investigadores han registrado intentos de obstruir su labor para recuperar los documentos y conseguir el video de una cámara de seguridad en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde guardaba los archivos.

“No sé nada sobre eso. Todo lo que sé es esto: todo lo que hice fue correcto”, dijo el expresidente el primero de junio en un evento organizado por la cadena Fox News.

(Vea también: Donald Trump sí abusó de la periodista E. Jean Carroll, según juez; deberá pagarle platal)

Sin embargo, Trump ha admitido abiertamente que se llevó y guardó los documentos. Sus abogados le recomendaron decir que se llevó estos archivos sin darse cuenta, en medio de una salida caótica de la Casa Blanca.

El abogado de Trump Jim Trusty dijo a CNN que su cliente fue acusado con siete cargos incluyendo la retención deliberada de documentos, lo que viola la ley de Espionaje, así como falso testimonio, obstrucción de la justicia y un cargo por conspiración.

Los detalles precisos de los cargos no fueron revelados, aunque personas familiarizadas con el caso dijeron a The New York Times que el cargo por conspiración se relacionaba con el de obstrucción a la justicia.

Como parte de las pesquisas, varios allegados al expresidente y exfuncionarios de la Casa Blanca han sido llamados a testificar por parte del Departamento de Justicia.

Lee También

Donald Trump reacciona a imputación de cargos federales

El mandatario apuntó en sus redes sociales que ha sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el próximo martes a las 3:00 p. m. hora local.

Trump writes on Truth Social that his attorneys have been informed he has been indicted. pic.twitter.com/dwzNHvX1jH — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 8, 2023

El documento judicial, no obstante, no se ha dado a conocer aún de manera oficial y el Departamento de Justicia se rehúso a hacer comentarios sobre el caso.

(Vea también: Policía secreta china montó centro de operaciones ilegal en New York y el FBI lo encontró)

En un video publicado en Truth Social, Trump criticó directamente al Departamento de Justicia y al FBI, a los cuales señaló de estar siendo instrumentalizados por el actual Gobierno.

“Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos que recibió más votos que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país. Se llama interferencia electoral, están intentando destruir mi reputación para poder ganar los comicios. Vienen por mí porque ahora lideramos las encuestas por un amplio margen contra Biden. Nuestro país se va al diablo y ellos vienen por Donald Trump… No podemos dejar que esto siga”.

🚨BREAKING: Trump releases video in response to being indicted. pic.twitter.com/6StqKmHIfP — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 9, 2023

Investigaciones contra Donald Trump

Esta es la segunda vez que Trump enfrenta cargos criminales, quien es a su vez el primer presidente en la historia del país en ser imputado.

(Vea también: Estados Unidos, en alerta: podría caer un ‘default’ dentro de un mes; ¿por qué es grave?)

En abril de este año, el republicano fue acusado por una corte en Nueva York de 34 delitos en relación con unos pagos hechos a la actriz Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

En un comunicado, la campaña de Trump arremetió contra lo que califica como un “abuso de poder sin precedentes” y pidió que se desestime la acusación.

Trump “ha sido desde hace mucho la mayor amenaza y el principal blanco político para Joe Biden y para el corrupto Partido Demócrata”, reclamó la campaña en un comunicado.