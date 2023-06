David Charles Grusch, veterano de la Fuerza Aérea y antiguo miembro del Grupo Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados, denuncia al gobierno norteamericano de poseer naves de origen no humano “parcialmente intactas”

David Charles Grusch, de 36 años, ha causado una gran conmoción al revelar que el gobierno de Estados Unidos posee y oculta supuestos vehículos de origen no humano, que habría recuperado durante décadas como parte de un programa secreto de investigación de ovnis.

Grusch es un exoficial de combate condecorado en Afganistán, un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), y un exmiembro del Grupo Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF) del Pentágono, que se encarga de estudiar los fenómenos anómalos no identificados o UAP, antes conocidos como objetos voladores no identificados u ovnis.

Grusch ha proporcionado al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia amplia información clasificada sobre los programas profundamente encubiertos que, según él, poseen naves recuperadas intactas y parcialmente intactas de origen no humano. Además, ha presentado una denuncia alegando que sufrió represalias ilegales por sus revelaciones confidenciales.

Las pruebas y los testimonios

Según Grusch, las naves recuperadas presentan características únicas que indican que son de origen exótico, es decir, de inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido. Estas características incluyen las morfologías del vehículo, las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas.

Grusch dijo que las recuperaciones se han realizado durante décadas hasta el día de hoy por parte del gobierno, sus aliados y contratistas de defensa. También dijo que se ha enterado de la existencia de un programa secreto que trabaja con estas naves, aplicando la ingeniería inversa para revelar sus secretos y utilizarlos en una carrera armamentística ultrasecreta.

La información proporcionada por Grusch ha sido corroborada por otros funcionarios de inteligencia, tanto activos como retirados, con conocimiento de estos programas a través de su trabajo en varias agencias. Entre ellos se encuentra Jonathan Grey, actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), quien afirmó que “el fenómeno de la inteligencia no humana es real” y que “no estamos solos”.

Las implicaciones y las reacciones

La revelación de Grusch supone un nuevo capítulo en la eterna búsqueda de vida alienígena en la Tierra. Si se confirma su veracidad, tendría implicaciones enormes para la ciencia, la tecnología, la religión y la geopolítica. Sin embargo, antes de tomar el reporte como totalmente cierto, hay algunos avisos a tener en cuenta.

En primer lugar, Grusch no ha tenido acceso directo a la supuesta información, sino que se basa en lo que le han contado otras fuentes. En segundo lugar, la información está clasificada y no se ha hecho pública ni verificable. En tercer lugar, el gobierno estadounidense no ha confirmado ni desmentido las afirmaciones de Grusch.

Por su parte, el público ha reaccionado con escepticismo o curiosidad ante las declaraciones de Grusch. Algunos lo consideran un héroe por denunciar el ocultamiento del gobierno. Otros lo ven como un loco o un mentiroso por difundir teorías conspirativas. Lo cierto es que el tema sigue generando interés y expectativa entre los aficionados a los ovnis y los misterios del universo.