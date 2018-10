El diario, en un informe, acusa al presidente de Estados Unidos de participar en “dudosos planes fiscales, incluidos casos de fraude abierto, que aumentaron en gran medida la fortuna que recibió de sus padres”.

El presidente estadounidense, dice el ‘Times’, no amasó su fortuna él mismo, como siempre aseguró.

Según el diario, a los 3 años Trump ya recibía 200.000 dólares anuales de su padre y a los 8 era millonario. Una imagen lejana a la del hombre hecho a pulso que proclamó durante su campaña electoral en 2016 y en su libro ‘El arte de la negociación’.

Gran parte de este dinero llegó a Trump porque ayudó a su padre a evadir impuestos, por ejemplo creando empresas fachada, según la investigación del diario.

Los padres de Trump dejaron a sus hijos una fortuna de más de 1.000 millones de dólares, que podría haber dejado al fisco al menos 550 millones según la tasa de 55 % impuesta en la época a regalos y herencias.

Pero los Trump solo pagaron impuestos por 52,2 millones, o un 5 %.

El NYT asegura que Trump ayudó a sus padres a formular un plan que devaluaba el valor de las propiedades inmobiliarias en declaraciones de impuestos, lo cual reducía también los impuestos cuando las propiedades eran dejadas como herencia al hoy presidente y a sus cuatro hermanos y hermanas.

La Casa Blanca no comentó la información de manera inmediata.

Harder indicó que Trump casi no se involucraba en estos temas.

El Times dice que para llevar a cabo esta investigación estudió cientos de declaraciones de impuestos de Fred Trump y sus empresas.

Pero no pudo acceder a las declaraciones de impuestos del propio presidente, que a diferencia de todos sus antecesores se niega a publicarlas.

El holding que reúne los intereses financieros del magnate inmobiliario, la TrumpOrganization, es una empresa familiar que no cotiza en bolsa ni publica sus resultados. Desde que Trump asumió la presidencia, el grupo es dirigido por sus hijos, Eric y Donald Junior.

President Trump has sold himself as a self-made billionaire but a Times investigation found that he received more than $400 million from his father’s empire, much of it through dubious tax schemes during the 1990s, including instances of outright fraud. https://t.co/CciVkq5mDU

— The New York Times (@nytimes) 2 de octubre de 2018