“A este lo quiero como un putas”, dijo Córdoba refiriéndose al poderoso número 2 del chavismo. “¿Saben qué somos? Un cariño verdadero, que ni se compra ni se vende”, agregó:

#Video | “A este lo quiero como un put*s”, le dijo @piedadcordoba a Diosdado Cabello (@dcabellor) en el Foro de Sao Paulo, que este año tuvo sede en Caracas. pic.twitter.com/foYjZeFrRK — RED+ Noticias (@RedMasNoticias) July 29, 2019

Sus declaraciones siguieron a las del miembro del partido Farc Carlos Antonio Lozada apoyando al régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo con Red+ Noticias.

Sobre Maduro, la también excandidata presidencial colombiana reiteró que nunca va a criticarlo: “Primero muerta”, aseguró, y tampoco dudó en elogiarlo: “Nicolás es mi hermano, y es mi hermano espiritual además”.

#Video Así expresó la excongresista @piedadcordoba su admiración por Nicolás Maduro. Vea la historia completa esta noche con @maritovillalobo a las 8:00 p.m. por RED+ Noticias. pic.twitter.com/3hwldDpwMw — RED+ Noticias (@RedMasNoticias) July 29, 2019

Córdoba también pronunció frases más polémicas al referirse a la migración venezolana. En una de ellas, afirmó que “Venezuela recibió seis millones de colombianos y jamás salió a pedir plata para apoyarlos”, y sostuvo que Colombia “volvió eso un negocio”.

#Video ¿Insinúa Piedad Córdoba que Colombia ‘hace negocio’ con las ayudas internacionales para la migración venezolana? Esto fue lo que dijo en Caracas durante el Foro de Sao Paulo. pic.twitter.com/So4O58MNzx — RED+ Noticias (@RedMasNoticias) July 29, 2019

“¿A qué se van los venezolanos y las venezolanas allá?”, se preguntó. “Si no hay para los de nosotros, no hay para los demás, porque ese no es un Estado solidario”, añadió.

En Colombia las reacciones fueron no menos que airadas, y así se vio durante el lunes y hasta entrado el martes en redes sociales, donde se convirtió en una de las tendencias.

Dios nos libre de que alguno de ellos llegue a la presidencia — jose david (@jbermeejo) July 30, 2019

Maduro los quiere mucho y ellos quieren a Maduro, se puede quedar en Venezuela @piedadcordoba , si creen que es la salvacion ………todos estan eacondidos alla , aqui no hacen falta. — Nil (@Nil32099047) July 30, 2019

Me das vergüenza @piedadcordoba vos misma estás dandote de cabeza contra la pared– estás difamando y en contra de tu propio país 🦀 cómo se te llena la boca 😤😤😤 — Paola Rodriguez (@RodriguezPao95) July 30, 2019