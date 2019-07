Trump declaró una emergencia nacional este año para eludir el Congreso y obtener fondos para su proyecto de muro, después de que una disputa con el Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara Baja, provocara el cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos.

Cerca de 20 estados del país, grupos pro derechos humanos y comunidades fronterizas denunciaron ante la justicia que la declaración de emergencia vulnera la Constitución.

En mayo, un juez federal falló a su favor, emitiendo una orden restrictiva temporal contra el uso de los fondos del Departamento de Defensa para construir el muro con México.

La Corte Suprema anuló este viernes la decisión de ese juez, con cinco votos a favor y cuatro en contra, y afirmó que el gobierno había demostrado la legitimidad de usar esos fondos y Trump reaccionó eufórico:

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

