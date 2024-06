Son varios los mitos que existen sobre la solicitud de la visa americana, sobre todo con las preguntas y respuestas que suelen escucharse en la entrevista con un oficial consular del país norteamericano.

Uno de los más famosos es el del deseo de conocer el parque de Disney, en Orlando, Florida, ya que varias personas dicen que esto ayudaría para que la aprobación sea más fácil. Sin embargo, al parecer esto no funciona y podría terminar convirtiéndose, incluso, en algo negativo.

Así lo explicó Carlos López, creador de la comunidad Working Ask (enfocada en la educación sobre temas migratorios), quien señaló que ir a Disney es “uno de los principales motivos de negación de visa”.

“¿Por qué no Disney? Tuve a un señor de 67 años en consulta y me decía que quería ir a los parques de Disney y al Magic Kingdom. Yo le decía ‘con todo respeto, usted tiene 67 años. Yo no me lo imagino andando kilómetros y kilómetros en esos parques sin tomarse una foto y comprando su ticket… le van a negar la visa’”, explicó López en una entrevista con el canal de YouTube ‘Dímeloking’.