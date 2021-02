“Estamos realmente preocupados, ya hay 4 decesos de la fiebre hemorrágica del Ébola en la región de Nzérékoré” (sureste), en la parte forestal de Guinea, declaró este sábado a la AFP el ministro de Salud guineano, Rémy Lamah.

Según el director de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, Sakoba Keita, citado por el portal GuinéeMatin, una enfermera cayó enferma a finales de enero, falleció “entre el 27 y 28 de enero y fue enterrada el 1 de febrero en Gouéké”.

Según él, un paciente “se ha escapado” pero lo encontraron y fue hospitalizado en Conakry.

Las autoridades esperan resultados de análisis complementarios en las próximas horas.

“Tomamos todas las medidas, un equipo de alerta está en el lugar para identificar los casos de contacto”, declaró a la AFP el ministro Rémy Lamah, subrayando que no hubo “ninguna reaparición [del virus] desde 2016″.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó haber sido informada de 2 posibles casos de ébola en Guinea-Conakry. “Un diagnóstico de confirmación” está “en marcha”, añadió en Twitter el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

.@WHO has been informed of two suspected cases of Ebola in Guinea-Conakry. Confirmatory testing underway. @WHOAFRO and WHO country office supporting readiness and response efforts.

