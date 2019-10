green

Debido a la complejidad del rescate, la policía y los bomberos del condado de Cumbria, Inglaterra, no lograron salvarle la vida al sujeto, que todavía no ha sido identificado por su nombre, que desde la madrugada de este lunes estuvo colgado patas arriba en la chimenea industrial de la empresa Dixon.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, donde fueron informando los avances del rescate, la policía de Cumbria confirmó la muerte del hombre, además dio mensajes de aliento a los uniformados que trataron de rescatarlo y la familia y amigos del fallecido.

Dixons chimney – Our thoughts and thoughts of all emergency services and partners are with the family. pic.twitter.com/nNC9RQtTP8 — Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019

Las autoridades utilizaron helicópteros y drones en un primer momento para efectuar la liberación, pero por la “precaria posición en la que se encontraba el hombre y la posibilidad de que la corriente de aire empeore la situación”, no lo lograron, indicó John McVay, jefe de los bomberos y rescate de ese condado británico.

Antes de dar la mala noticia y en medio del rescate, McVay dijo: “Este es un proceso muy complejo y difícil dados los peligros obvios para el hombre y la extrema dificultad para acceder a él… Pido a las personas afectadas por el incidente y los cierres de carreteras que sigan mostrando paciencia”.

Luego de intentarlo con helicópteros, la policía pidió ayuda a la comunidad para conseguir recolector de cerezas, un vehículo tipo carro de bomberos, pero con una larga escalera, hasta de 90 metros, para llegar con más facilidad al sujeto que estaba colgando.

Horas más tarde ese vehículo llegó y luego de varios intentos por zafar al hombre, que tendría unos 50 años, se dieron cuenta de que ya estaba muerto.

A continuación, videos del que, lastimosamente, terminó siendo un frustrado rescate:

Emergency services have been working to safely resolve situation at Dixons chimney, inc use of helicopter. However, rescue has not been possible due to the precarious position man is in and the potential for backdraft to worsen situation.

Efforts on-going to reach man from below pic.twitter.com/okrJKjDKGD — Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019

The rescue mission continues at Dixon’s Chimney in #Carlisle as the Emergency Services use a 90 metre cherry picker from #Glasgow pic.twitter.com/T9xQ5ZxJ8V — CFM Radio News (@CFMRadioNews) October 28, 2019

Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon… pic.twitter.com/ydofMsgrSd — CFM Radio News (@CFMRadioNews) October 28, 2019

The rescue is underway at Dixon’s Chimney in #Carlisle. Two #Lancashire firefighters are on top of the spire trying to safely rescue than man who’s been dangling for hours. pic.twitter.com/WxgbKglYpM — CFM Radio News (@CFMRadioNews) October 28, 2019