El papa Francisco fue reconocido por reconocido por su estilo de vida austero y su compromiso con los más necesitados. Desde su elección como sumo pontífice en 2013, demostró su liderazgo y ahora con su muerte deja un vacío y miles de internautas recuerdan icónicos momentos.​

¿El papa Francisco recibía sueldo?

Así ocurre con una publicación, donde en una conversación con un grupo de jóvenes, el pontífice fue interrogado sobre si recibió sueldo. La revelación del religioso se dio en medio de las grabaciones para un documental sobre su vida en 2023, el cual se tituló ‘Amén: Francisco responde’.

“No, a mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme unos zapatos o algo así, voy y lo pido. O sea, yo no tengo sueldo“, expresó en su momento.​

Aunque no recibía un salario, el papa tenía todos sus gastos cubiertos por el Vaticano. Vivía en la Casa Santa Marta, una residencia más modesta dentro del Vaticano, y no en los lujosos apartamentos papales. Además, sus necesidades básicas, como alimentación, transporte y seguridad, estaban aseguradas por la Santa Sede, de acuerdo con HuffPost.

¿Cómo se manejan las finanzas en el Vaticano?

A pesar de la austeridad personal del Papa, la situación financiera del Vaticano fue un tema de preocupación durante su papado. En 2024, se reportó un déficit de 83 millones de euros, lo que llevó a la implementación de medidas de austeridad.

Estas incluyeron recortes en los salarios de los cardenales y la eliminación de ciertos beneficios, como descuentos en el alquiler de viviendas. El papa Francisco enfatizó en la necesidad de alcanzar un “déficit cero” y ha instado a todos en la Santa Sede a contribuir con valentía y generosidad a las reformas en curso.

El patrimonio del papa Francisco

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el papa Francisco no dejó una fortuna personal. Según estimaciones, su patrimonio neto fue de aproximadamente 100 dólares, ya que hizo un voto de pobreza y no poseía bienes personales ni cuentas bancarias. Sin embargo, como líder de la Iglesia, tuvo acceso a ciertos recursos, como vehículos oficiales y residencias en el Vaticano.​

Cuándo podría ser el funeral del papa Francisco

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras haber sido hospitalizado por una neumonía bilateral. Su elección como sumo pontífice ocurrió en marzo de 2013 después de la renuncia del papa Benedicto XVI, siendo elegido en el cónclave tras cinco votaciones. Su funeral fue celebrado en la Iglesia Santa María la Mayor de Roma, en consonancia con su devoción mariana y su deseo de una ceremonia sencilla.

De esta manera, el papa Francisco dejó un legado marcado por su humildad y su enfoque en el servicio a los demás. Su vida fue un testimonio de que el verdadero valor no se mide por el dinero, sino por el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás.

En cuanto a su funeral, en noviembre de 2024, el papa Francisco aprobó modificaciones en el rito funerario papal, buscando simplificar y adaptar la ceremonia a sus valores. Entre los cambios más significativos se encuentran:​

La constatación de su fallecimiento no en su habitación, sino en la capilla privada del Vaticano.

Exposición del cuerpo en un único ataúd de madera con interior de zinc, eliminando los tradicionales tres féretros de ciprés, plomo y roble.​

La ausencia del catafalco y el báculo papal durante la exposición del cuerpo.​

Eliminación de tratamientos especiales más allá de los correspondientes a obispo y papa.

Luego de su fallecimiento se activaron los 10 pasos de la liturgia funeraria ajustados a sus deseos de sencillez y austeridad. El cardenal camarlengo Kevin Farrell verificó el fallecimiento y asumió la administración temporal de la Iglesia. Se retiró y destruyó el Anillo del Pescador y se selló la habitación. Las campanas de San Pedro anunciaron públicamente la noticia.

De acuerdo con la Santa Sede, las exequias tendrían lugar entre el 25 y el 27 de abril, en la Plaza de San Pedro, pero el periódico italiano Corriere della se atrevió a dar la fecha del 26 de abril como a optativa, según recogió El Tiempo.

