El complicado estado de salud del Papa Francisco ha acaparado la atención mundial en los últimos días, debido a su hospitalización por una “neumonía bilateral”, la cual ha dado pie a una serie de inquietudes sobre su bienestar y su futuro al frente de la Iglesia Católica.

A pesar de los comunicados oficiales del Vaticano, que aseguran que su estado es “estable”, el interrogante sobre si el Pontífice podría seguir en el cargo o retirarse, como hizo su predecesor Benedicto XVI, ha dejado a muchos con cierta incertidumbre.

A diferencia de lo que algunos podrían pensar, el papa Francisco no recibe un sueldo o pensión en el sentido tradicional. En un documental titulado ‘Amén: Francisco responde’, el mismo Pontífice aclaró que no recibe compensación alguna por su rol, según lo citado por Business Insider.

“A mí no me pagan nada. Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo así, lo pido. Yo no tengo sueldo”, aseguró Francisco, de acuerdo con lo citado por el mismo medio.