Los estragos del clima siguen azotan a parte de Estados Unidos haciendo que el invierno de este año haya sido uno de los más complicados y fríos de los últimos tiempos.

(Vea también: [Videos] Tormenta de nieve en EE. UU. dejó caídas y estrelladas: gente no puede ni caminar)

Luego del impacto que recibió la costa este en diciembre por cuenta de una ola de nieve y lluvias que golpeó duramente a estados como Nueva York, ahora los habitantes de Texas sufren por un tornado que está llegando a su territorio.

Gran parte del norte del estado ha sentido la embestida del fenómeno, por lo que está bajo vigilancia de tornado hasta las 10:00 p. m. del jueves 2 de marzo, pues el Servicio Meteorológico Nacional no descarta la posibilidad de que lleguen vientos muy fuertes y granizo de gran tamaño durante la noche a Texas.

A Tornado Watch is in effect for the yellow shaded area until 10 PM this evening. Damaging winds up to 75 mph, large hail up to 3 inches, and a few tornadoes will all be possible as we head into this evening. #dfwwx #ctxwx #txwx pic.twitter.com/px3083HEKF

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) March 2, 2023