green

La noche de este viernes, el ministro del Interior de España cesó con carácter inmediato a un teniente coronel que ejercía de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa, indicó a AFP este sábado un portavoz de ese ministerio.

El alto mando fue cesado tras un informe interno que dictaminó que había recibido la vacuna contra el coronavirus sin ser prioritario. Junto al teniente coronel recibieron la vacuna otros miembros del Estado Mayor de la Defensa.

Entre ellos, el jefe de la cúpula militar, general Miguel Ángel Villarroya (63 años), que en marzo se destacó por su profusión de metáforas bélicas a propósito de la pandemia —”todos somos soldados”, dijo en una ocasión— y sus llamamientos a la “disciplina” y el “espíritu de sacrificio”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, avisó el viernes que ha pedido al general Villarroya un informe, en función del cual se podrían decidir eventualmente más ceses.

Aparte de los militares, también recibieron la primera dosis de la vacuna políticos de diversos partidos, sin haber sido definidos como prioritarios. Uno de ellos fue el consejero regional de Salud de Murcia, Manuel Villegas, obligado a dimitir bajo una fuerte presión.

En una polémica semejante se vio envuelto el consejero de Sanidad del enclave español norteafricano de Ceuta, Javier Guerrero.

El político dijo que no dimite porque, según asegura, no incumplió ningún protocolo, y causó estupor al explicar que “no [le] gustan las vacunas” y que de costumbre no se vacuna “ni de la gripe”.

“Yo no quería vacunarme”, pero mis técnicos me plantearon que “o me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban“, comentó.

La izquierda radical de Podemos que cogobierna España con los socialistas habló de “corrupción” en la administración de las vacunas, y el presidente de la región de Valencia, Ximo Puig, opinó que quienes recibieron irregularmente la primera dosis no deberían recibir la segunda.

España es uno de los países más golpeados de Europa, con más de 55.000 muertos y unos 2,5 millones de casos confirmados de COVID-19, según datos oficiales.