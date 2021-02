green

Cifras consignadas y expuestas por Our World in Data, muestran que en países como Chile y Brasil la vacunación la vacunación no solo ya comenzó, sino que la curva va en aumento.

Our World in Data, portal que registra diversos datos de investigación, expone la cantidad de personas vacunadas por cada 100 habitantes. Con corte al 07 de febrero, Chile ya tenía un registro de 3,23, mientras que Brasil ya estaba vacunando 1,67 ciudadanos.

Otros países, como Costa Rica (1,13) y Argentina (1,11), también avanzan en la aplicación de las dosis contra la COVID-19, y están por encima de la media de América Latina, que tiene 1,04 vacunados por cada 100 habitantes

Países de América Latina que están empezando con la vacunación

De acuerdo con el portal, por debajo del promedio latinoamericano están México (0,55), Panamá (0,15), Ecuador (0,04) y Bolivia (0,03).

El nivel de vacunación es bajo, pero esos países tienen algo en común: la vacunación ya comenzó.

Gráfico de las vacunaciones en América Latina, según Our World in Data:

Colombia sigue esperando vacunas

En los registros de Our World in Data no figuran Perú, Venezuela, Guatemala ni Paraguay. Tampoco figura Colombia, donde los ciudadanos siguen esperando las dosis.

En Colombia, la hora cero es el 20 de febrero, de acuerdo con el anuncio hecho por el presidente Iván Duque. Sin embargo, aún no es claro si la meta de 850.000 dosis se podrá cumplir teniendo en cuenta que se empezará a final de mes.

Vacunación de COVID-19 en el mundo

En comparación con el globo, Latinoamérica esta rezagada, por lo menos en lo que a potencias se refiere.

Israel tiene un indicador de 64,26, Emiratos Árabes tiene una cifra de 43,62 y Reino Unido cierra el podio con 18,45 vacunados por cada 100 habitantes.

En el recuento mundial también están China (2,17) y Rusia (0,67), mientras el promedio mundial es de 1,69 vacunados por cada 100 habitantes.

¿Qué es Our World in Data?

Ese portal reúne colaboraciones entre investigadores de la Universidad de Oxford, que son los editores científicos del contenido del sitio web.

También está vinculada a la organización sin ánimo de lucro Global Change Data Lab, que publica y mantiene el portal y las herramientas de datos que hacen posible la exposición de las cifras.