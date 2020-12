Mientras la mayoría de países de Europa y América viven una fuerte segunda ola de contagios, Wuhan decretó que el uso del tapabocas ya no es obligatorio en espacios públicos, informó France 24.

La medida, según la cadena de noticias, entró en vigor esta semana y permite que los ciudadanos puedan salir a las calles sin este elemento. Sin embargo, muchas personas prefieren seguir utilizándolo.

Después de más de un año de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en su territorio, la ciudad continúa su proceso hacía la normalidad y ha flexibilizado algunas medidas de bioseguridad, concluyó el informativo.

🇨🇳😷🔊 Masks off! They are no longer obligatory in China's Wuhan, the epicentre of coronavirus. Our correspondent @ChPilgrim finding non mask wearing much easier as he also wears glasses, but the memory of what happened there not easy to forget. #Wuhan #coronavirus #China #F24 pic.twitter.com/MaJG1Z8iOH

— Stuart Norval (@StuartNorval) December 15, 2020