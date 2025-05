Después de dos días de cónclave y cinco votaciones, este 8 de mayo fue elegido Robert Prevost como el papa León XIV, el nuevo líder de la Iglesia Católica luego del fallecimiento de Francisco el pasado 21 de abril.

En medio de una histórica elección, Prevost se presentó por primera vez ante la opinión pública como León XIV desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, visiblemente conmovido por el nuevo cargo que ahora asume.

Luego de que el cardenal protodiácono Dominique Mamberti anunciara su nombramiento, el nuevo Santo Padre apareció con las vestiduras tradicionales ante los 100.000 fieles que lo esperaban con ansias en la plaza de San Pedro.

Con lágrimas en los ojos, León XIV miró con expectativa al público, consciente de que ahora es el centro de la fe de millones. Durante los actos protocolarios, mientras sonaban los himnos de Italia y del Vaticano, Prevost se contuvo para no llorar ante el mundo entero.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025