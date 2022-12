Estados Unidos viene haciendo varios cambios en sus documentos, y está incluyendo más imágenes sobre la cultura del país. Así lo hizo con la visa que expide a los turistas, que tuvo un cambio de imagen después de 10 años.

Esta vez, el gobierno estadounidense indicó en un trino que cumplió con una etapa de transición y ahora solo se imprimirán pasaportes de la nueva generación, que se aprecia a continuación, aunque el anterior (el electrónico) seguirá siendo válido.

🚨 We have completed the transition to printing only Next Generation Passports — a modernized book with new technologies & security features like a polycarbonate data page & laser-engravings. All passport types remain valid until their expiration date. https://t.co/NSTqcWDr5J pic.twitter.com/eVRvPnmF1A

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 21, 2022