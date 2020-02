Vélez, caleño que estudia en la universidad de Wuhan, y que decidió no devolverse con los colombianos que este martes serán evacuados, aseguró en Blu Radio que la ciudad ya tiene “muy desarrollado” los mecanismos de diagnósticos y tratamiento de la enfermedad y, por lo mismo, a diario se recuperan hasta 2.000 personas.

El caleño hizo énfasis, durante la entrevista, a que lo que está sucediendo en China es que los ciudadanos están “cooperando” para que todo vuelva a la normalidad, adoptando las medidas que las autoridades chinas les recomendaron para evitar el contagio.

“En estos momentos es mejor prevenir que lamentar. Eso significa que nosotros estamos cooperando para que todo pueda pasar de una manera rápida. No es que si yo voy a salir algún policía me va a apuntar en la cabeza con un arma para que yo no salga. No. Yo puedo salir, no hay desabastecimiento en los supermercados, pero la recomendación es: ‘por favor no salgan porque no queremos que haya otro foco de infectados’”, agregó el estudiante.