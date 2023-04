Este domingo se conoció la historia de un joven vallecaucano de 27 años, quien viajó a El Salvador con el objetivo de trabajar y ayudar económicamente a su familia.

Lo que inicialmente parecía ser una buena oportunidad para su vida terminó convirtiéndose en una pesadilla justo al momento en el que llegó a ese país, ya que fue detenido por las autoridades del gobierno de Nayib Bukele sin darle ninguna justificación, informó Noticias Uno.

Y es que todo está relacionado con un tatuaje que tiene en su pecho, teniendo en cuenta que los tatuajes se convirtieron en la principal identidad de los pandilleros en ese país, quienes en su mayoría estarían detenidos por el régimen de Bukele, aplaudido por muchos y criticado por otros varios.

José Antonio Potes Cáes, oriundo de Riofrío (Valle del Cauca), viajó en enero de este año a ese país motivado por la fama de seguridad que exponía ante el mundo el gobierno de Bukele, agregó el noticiero.

Ahora, y después de su captura, se encontraría recluido en una de las megacárceles construidas por el actual gobierno salvadoreño y estaría señalado de ser un supuesto pandillero. De hecho, y según su familia, no tiene contacto con algún ser querido.

“Todos los días me acuesto y me pongo a llorar. No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá”, aseguró la mamá del colombiano detenido, Eliana Potes Cáez, al mencionado informativo.