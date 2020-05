Rivera, nacido en Palmira (Valle), le dijo a ese informativo que se empezó a sentir mal el pasado 11 de marzo, cuando regresaba Cádiz desde Madrid. Ese día empezó a sentir los síntomas del COVID-19: fiebre, dolor de cabeza y debilidad.

Los siguientes días fue empeorando, y según relató al mismo medio, sintió un escalofríos a “un nivel que nunca había experimentado”, por lo que decidió ir a un hospital por sus propios medios.

“El médico dice que prácticamente llegué con 0 % de probabilidad de respiración pulmonar. Me colocan la mascarilla con oxígeno y no pude volverme a levantar”, agregó a Noticias Caracol.

Rivera estuvo 14 días hospitalizado hasta que superó el coronavirus, pero durante ese tiempo su madre, de 76 años, falleció por el mismo brote en el hospital 12 de Octubre, ubicado en Madrid, detalla el noticiero.

Para esos días, ese centro médico estaba completamente saturado con pacientes de COVID-19 y por “falta de equipos, de respiradores”, no le pudieron salvar la vida, indicó Raúl Rivera.

Por último, el colombiano radicado en España mandó un mensaje a todos aquellos que todavía, a pesar de que la pandemia generada por el coronavirus ya deja más de 300.000 muertes en todo el mundo, no toman en serio esta situación.

“Este virus realmente mata, de verdad mata, no es un juego, esto no es un juego, lo que pasa es que todavía no les ha tocado vivirlo, pero cuando ya lo tengan en su sangre o en su familia se van a dar cuenta de que esto es peligrosísimo”, expresó con tristeza a Noticias Caracol.