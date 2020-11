De acuerdo con Chinese Human Rights Defenders (CHRD), la comunicadora se enfrentará a una condena de hasta cinco años de cárcel bajo la acusación de “provocar altercados y crear problemas” en Wuhan, primer epicentro del brote.

CHRD, adicionalmente, informó que el tribunal de Shanghái juzgará a la periodista por difundir informaciones publicadas en redes sociales sobre la propagación del coronavirus en China, a principios de este año.

Aunque no entregó mayores pruebas, el juzgado también señaló que Zhang divulgó varia información de las detenciones a otros periodistas que se presentaron en Wuhan y el acoso que habrían recibido algunos familiares de las víctimas, agregó la entidad.

Otros ciudadanos, según la CHRD, que comentaron sobre la situación que vivía la ciudad a principios de este año desaparecieron o fueron detenidos, como el empresario Fan Bing y el joven reportero Li Zehua.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for "picking quarrels instigating trouble" & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) November 16, 2020