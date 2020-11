Mientras que varios países de Europa vuelven a confinarse para detener una vez más la propagación del brote, Wuhan se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de China, indicó la BBC News.

El departamento de cultura, citado por el informativo británico, señaló que la ciudad recibió cerca de 19 millones de visitantes durante la semana dorada, que se llevó a cabo en el país asiático hace un mes.

#Wuhan reborn after #COVID19 with more strength and vitality. To celebrate the upcoming #NationalDay, people in the city gathered for a flash mob singing My Country and I. pic.twitter.com/6S78sx9uVZ

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 30, 2020