Nacho es quizá uno de los cantantes que más oposición ha hecho al régimen de Venezuela. El artista constantemente critica a Nicolás Maduro y los seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez, por lo que hay personas que no lo quieren. Así quedó demostrado en un concierto que iba a hacer en uno de los barrios de Caracas y que no se pudo dar.

El artista iba a dar un ‘show’ gratuito en el sector de San Agustín de la capital y ya tenía montado todo el escenario en el que se iba a presentar; sin embargo, pese a que había muchos seguidores de él en el lugar, hubo otras personas seguidoras del régimen de Maduro y chavistas que le impidieron su concierto.

En medio de la aglomeración, Nacho apareció en un video teniendo una discusión con una partidaria chavista, que lo increpó porque, según ella, está alejado de las causas de Venezuela.

“En 2019 mientras tú estabas agarrándole la mano al presidente de Colombia, recibiendo la nacionalidad; nosotros, esta que está aquí […] recibiendo plomo por parte del imperio en la frontera, pero de este lado defendiendo la patria, Nacho. Sé un poquito más consciente, sé un poquito más comprometido con la patria”, dijo la mujer.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre el altercado que tuvo. Incluso, NTN24 indicó que no sería la primera vez que Nacho no ha podido presentarse en Venezuela, ya que hace algunos meses en Isla de Margarita no tenía autorización para hacer su ‘show’.