Un macabro descubrimiento estremeció a los habitantes de Guadalajara, México, y ha causado una fuerte conmoción en todo México. Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue encontrada asesinada junto con su esposo y sus dos hijos pequeños dentro de una camioneta abandonada.

La noticia no solo despertó indignación, sino también múltiples interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo se produjo el viernes 22 de agosto, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara. La familia, originaria de Michoacán y recién llegada a Jalisco, había sido reportada como desaparecida días antes.

Fue hasta el jueves 29 de agosto cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la identidad de las víctimas:

Esmeralda Ferrer Garibay , de 32 años.

Roberto Carlos Gil Licea , de 36 años, esposo de Esmeralda.

Gael Santiago , de 13 años.

Regina , de 7 años.



Los cuatro cuerpos fueron hallados en el interior de una camioneta Ford Ranger Pickup gris, estacionada sobre la calle Jorge Delorme, en la esquina con Pensador Mexicano. El hecho desató indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes exigieron justicia y mayor seguridad en la región.

¿Quién era la tiktoker Esmeralda FG, asesinada en México?

En TikTok, Esmeralda Ferrer Garibay era conocida como @esmeraldafg222. Con más de 18 mil seguidores y alrededor de medio millón de me gusta en sus publicaciones, se había ganado un espacio dentro de la plataforma gracias a su estilo directo y a los polémicos temas que abordaba en sus videos.

Algunas de sus publicaciones más comentadas llevaban títulos llamativos, como “Ventajas de tener un novio narco”. Además, solía acompañar sus clips con narcocorridos, algunos de los cuales hacían referencias a grupos criminales como los Beltrán Leyva.

Su última publicación fue hecha el 7 de agosto y, hasta finales de mes, acumulaba más de 100 mil visualizaciones. Otros de sus videos habían superado incluso las 600 mil reproducciones, lo que muestra el impacto que alcanzaba en la plataforma.

¿Qué ha pasado con la investigación?

Luego del hallazgo, la Fiscalía de Jalisco inició un proceso de investigación para esclarecer el crimen. Uno de los avances más relevantes se produjo tras una inspección en un taller mecánico conocido como ‘La araña’, donde se encontraron manchas de sangre y pruebas balísticas.

El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, declaró que existe una “certeza casi total” de que el asesinato de la familia ocurrió en ese lugar. Estas pruebas se suman a los testimonios recogidos en la zona, que han servido para reconstruir parte de los últimos movimientos de las víctimas.

A pesar de que los contenidos publicados por Esmeralda en TikTok causaron gran atención mediática y especulaciones en redes sociales, las autoridades aseguraron que este no es considerado el móvil principal del crimen. Según la Fiscalía, las indagaciones apuntan a las actividades comerciales y agrícolas de Roberto Carlos Gil Licea, esposo de la tiktoker, como la línea de investigación más sólida.

El asesinato de Esmeralda FG y su familia ha provocado un amplio debate en torno a la inseguridad que se vive en diversas regiones del país. En redes sociales, cientos de usuarios han manifestado su repudio y han pedido a las autoridades que no dejen este caso en la impunidad.

Al mismo tiempo, el hecho ha abierto la discusión sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido cuando sus publicaciones están vinculadas a temas polémicos o relacionados con el narcotráfico, aun cuando estos solo se aborden desde una perspectiva de entretenimiento.

Mientras tanto, la familia de las víctimas, originaria de Michoacán, exige que se haga justicia y que las investigaciones avancen hasta dar con los responsables. La Fiscalía de Jalisco continúa recolectando pruebas y no descarta nuevas capturas en los próximos días.

Lo cierto es que este crimen, además de cobrar cuatro vidas, refleja la compleja y dolorosa realidad de violencia que atraviesa México, dejando a su paso una mezcla de indignación, tristeza y exigencia de justicia.

