Las Policía de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, comunicó el arresto de un grupo de mujeres que estaban desnudas en uno de los apartamentos de la lujosa ciudad.

Aunque no se conocen las razones por las que más de doce mujeres posaban sin ropa en este lugar, un vecino del sector llamó a las autoridades, quienes ingresaron a la vivienda y las capturaron por este hecho.

El hecho sucedió a la luz del día y, aunque parecen estar en un lugar alto, sus atributos no pasaron desapercibidos en un país en el que aún es contra la ley este tipo de expresiones.

Aunque Dubái es uno de los países más abiertos del Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos tienen leyes muy estrictas sobre la libertad de expresión. De hecho, se han conocido casos de multas y penas por personas que se besan o beben alcohol en sitios públicos.

La Policía de Dubái confirmó la captura de estas personas y señaló que fueron remitidas a la Fiscalía para que emprendan las acciones legales correspondientes.

Aunque las mujeres no estaban haciendo nada diferente a posar desnudas, estos “comportamientos tan inaceptables, no reflejan los valores y la ética de la sociedad emiratí”, dijo la Policía.

Por esta falta, las autoridades podrían condenar a estas jóvenes hasta a seis meses de cárcel y una multa de 5.000 dirhams, casi $ 50.000.000, según informó The National, medio de Emiratos Árabes Unidos cercano al gobierno.

La Policía no descarta que estas tomas fueran para alguna publicidad, pero advirtieron que si se publica algún material pornográfico de esta índole la multa será mayor.

“Cualquier persona que establezca, opere o supervise un sitio electrónico y / o transmita, envíe o publique a través de un sitio electrónico sobre juegos de azar o materiales pornográficos será castigado con prisión y una multa de no menos de 250.000 dirhams ni de 500.000 dirhams“, señaló.

