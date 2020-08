Aunque el incidente tuvo lugar en diciembre de 2018 en la ciudad de Key West, Crump enfatizó que los agentes de policía utilizaron tácticas del miedo contra el pequeño, para disuadirlo de cometer algún tipo de delito.

En el video, publicado por el reconocido abogado este fin de semana, se puede observar cómo uno de los agentes que participó en el arresto intentó esposar al niño y lo trasladó a una patrulla, mientras otro uniformado le dice: “Vas a ir a la cárcel”.

El letrado, igualmente, explicó en un comunicado de prensa que el menor fue dejado a cargo de una maestra sustituta que no sabía que padecía discapacidades especiales, pese a que estaba en un Programa Individualizado de Educación (IEP).

Debido a esto, la maestra lo forzó a moverse a donde ella quería, a lo que el pequeño respondió con agresividad. La docente llamó a la policía, que lo amenazó con ir a prisión y le dijo que tenía un problema muy serio, agregó el abogado.

La grabación, que fue tomada de la cámara corporal de uno de los oficiales que estuvo en la detención, generó todo tipo de comentarios de indignación en las diferentes redes sociales en Estados Unidos.

“No hay razón para hacerle esto a un niño”; “este país es brutal”; “este abuso infantil lo dejará dañado de por vida”, fueron algunas de las reacciones que escribieron los internautas.

Official statement by @AttorneyCrump about this horrific and heartbreaking incident: pic.twitter.com/pgsrBL5Kbs

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020