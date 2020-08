Sin embargo, un atento internauta no dejó pasar la afirmación de Trump y lo criticó en Twitter.

“Según Donald Trump, la gripe española de 1918 terminó la Segunda Guerra Mundial … que comenzó 21 años después. ¿Quién diablos contrató a este tipo?”, escribió el tuitero y adjuntó el video que evidencia las palabras del mandatario estadounidense.

Trump comparó la pandemia del coronavirus con la gripe española, que, según sus palabras, empezó en “1917” provocando la muerte de “entre 50 y 100 millones de personas”, y que “probablemente terminó con la Segunda Guerra Mundial”.

According to Donald Trump, the Spanish Flu of 1918 ended WWII…which began 21 years later.

Who the hell hired this guy? pic.twitter.com/4ofwIg77OT

— Francis DiPersio | HPP (@FrankAtHPP) August 10, 2020