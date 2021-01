Así lo informa la cadena CNN y explica que el cambio se debe a una nueva regulación del Departamento de Transporte de EE. UU. (DoT) que indica que ninguna aerolínea está obligada a tratar a animales de apoyo emocional como animales de servicio.

Para el DoT, un animal de servicio es como un perro “entrenado para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona calificada con una discapacidad”, recuerda el mismo medio.

Por ello, desde el próximo lunes 11 de enero, cuando entre en vigencia la nueva regulación del DoT, American Airlines “ya no autorizará nuevos viajes para mascotas que no cumplan con esa definición, como los animales de apoyo emocional”.

CNN recuerda que los animales de apoyo emocional son recetados, como si fuera una medicina, por profesionales de la salud mental para brindar comodidad y apoyo a sus pacientes.

Sin embargo, explica la cadena estadounidense, la diferencia de los animales de servicio es que estos no requieren estar entrenados en tareas específicas.

En ese escrito, American Airlines señaló a sus usuarios que esos animales de apoyo emocional podrán viajar como mascotas de carga o de mano.

American Airlines says it will no longer allow emotional support animals starting January 11 https://t.co/umnf7qqJWg

— CNN (@CNN) January 5, 2021