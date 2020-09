El video muestra a Mata mientras carga a su nieto de 2 años y les explica a los agentes que él es el abuelo del niño que simplemente lo había sacado a pasear.

Visiblemente indignado, Mata les pregunta a los policías: “¿Así que esta mujer los llamó por mí?”, y luego les dijo que la vecina en cuestión lo había llamado “racista”, al tiempo que les agradecía a los agentes por “hacer bien su trabajo”, en un tono sarcástico.

Luego, los policías se montan en dos patrullas, arrancan en direcciones opuestas y desaparecen del lugar, en silencio, pues a las claras fue un acto de racismo por parte de la adulta mayor que los llamó.

“Estaba poniendo cosas en el auto de Karen, mi esposa, cuando se me acercó un oficial de Torrance. Se me acercó porque una señora mayor blanca los había llamado para informar de un hombre mexicano con un bebé blanco. Tenía que probar que no estaba secuestrando a este bebé blanco debido a mi piel de tez morena. ¡Estoy tan enojado!”, publicó Mata en redes sociales, citado en la cuenta de Instagram de Uninoticias.