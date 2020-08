La persona que publicó el video del ataque racista aseguró en Twitter que su novio instó a la mujer a que no siguiera diciendo improperios, pero ella comenzó a seguirlo con una actitud desafiante mientras le gritaba “¡asqueroso perro mexicano”.

La tuitera también indicó que la agresión ocurrió en un barrio de la ciudad donde la mayoría de habitantes son latinos y afrodescendientes. Asimismo, señaló que intentó denunciar lo sucedido ante las autoridades, pero estas no le pusieron mayor cuidado.

En una actualización del caso, ella indicó que, al final, consiguió el nombre de la agresora y volvió a denunciarla ante la policía, que esta vez sí atendió su reporte. La tuitera no dio más detalles del hecho.

A continuación puede ver el video:

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T

— taurus queen 🏹 (@milkteamamacita) August 17, 2020