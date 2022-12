El marcador de 4-2, después de una emocionante ronda de penales, les otorgó el triunfo a los argentinos en la final de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Finalmente, Lionel Messi cumplió su sueño de ganar un torneo mundial antes de su retiro del deporte. Casi un día después, los hinchas alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, continúan celebrando el triunfo de la Albiceleste.

(Lea también: Rodrigo de Paul y Tini: así nació el amor entre la cantante y el jugador argentino)

Famosos como Tini, la novia del futbolista argentino Rodrigo De Paul; el cantante Ricardo Arjona, Lincoln Palomeque, Neymar, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Maluma, David Beckham y muchos otros mostraron su emoción ante millones de seguidores. La mayoría de las celebridades enviaron un sentido mensaje a Messi.

(Lea también: “No va a alcanzar a Pelé”: Carlos A. Vélez le dio duro a Messi, por victoria de Argentina)

Tini Stoessel no aguantó las lágrimas y felicitó a su novio Rodrigo De Paul

Aunque no estuvo en el estadio de Lusail en Qatar, la cantante argentina Tini apoyó desde lejos a su selección. Un video suyo, llorando, sigue siendo la sensación entre sus seguidores. Fue su hermano, Francisco, quien llamó a la artista de 25 años desde el estadio donde se disputaba la final entre Francia y Argentina. Con otro celular graba la pantalla donde se ve en videollamada con su hermana quien no puede hablar a causa de las lágrimas de emoción por el triunfo de su novio y de la selección.

Así reaccionaron los famosos por el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo

El actor chileno Gonzalo Vivanco vivió desde muy cerca la final del mundial, pues su esposa, la también actriz Geraldine Zivic no se perdió ningún detalle del partido que vieron desde su casa en Estados Unidos. En un video compartido por el artista, se ve su videollamada con la argentina, que llora luego de conocerse el triunfo de la Albiceleste. “Desde que tenía ocho años no ganábamos la copa”, dice entre lágrimas.

View this post on Instagram A post shared by GONZALO VIVANCO ACTOR (@soygonzalovivanco)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

El actor Lincoln Palomeque, expareja de Carolina Cruz, viajó al país del Medio Oriente para disfrutar del mundial, y por supuesto, de la final. El nortesantandereano compartió cada detalle con sus 3.8 millones de seguidores en Instagram. “Vi campeón a Argentina, la Argentina de Messi….el mejor jugador que yo haya visto respetando opiniones, felicitaciones Argentina”, escribió junto a un video de los jugadores argentinos levantando la copa.

View this post on Instagram A post shared by Lincoln Palomeque (@lincpal)

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)