Mientras los futbolistas argentinos siguen preparándose para enfrentar a Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, reciben el apoyo de sus familias y parejas. Durante las cuatro semanas de torneo, la cantante Tini Stoessel fue una de las famosas que más apoyó a su selección, especialmente porque su novio, Rodrigo de Paul, es mediocampista de la Albiceleste.

Las dedicatorias de la artista en redes sociales, y su presencia en los partidos que juega su novio, han dejado claro lo enamorada que está. Aunque su relación se haya vuelto más pública en las últimas semanas, es realmente poco lo que ambos han compartido de su amor ante sus fanáticos.

¿Cuándo empezaron a salir Tini y de Paul?

Antes de que la cantante argentina y el futbolista nacido en Sarandí confirmaran su relación, las especulaciones de un romance rondaban las redes sociales y los medios desde octubre del 2021, cuando sus seguidores notaron que el joven de 28 años comenzó a seguir a Tini en Instagram.

Sus primeras citas fueron a inicios de este año, pero ambos decidieron guardar cautela por la reciente separación pública entre el futbolista y Camila Homs, la madre de sus hijos. Según la prensa argentina, se vieron por primera vez en noviembre, un mes después de intercambiar mensajes por redes sociales. Habrían asistido juntos a un asado en su país natal, pues de Paul se encontraba jugando las eliminatorias sudamericanas. Para mantener la privacidad de su relación, escogieron la casa de la artista de 25 años para tener sus siguientes citas.

Los ‘paparazis’ no se despegaban de la famosa pareja, hasta que, en abril de este año, lograron sus primeras imágenes juntos, disfrutando de unas vacaciones por Ibiza. Pero sus fanáticos tuvieron que esperar hasta junio, dos meses después, para que sus ídolos publicaran una foto confirmando el noviazgo.

¿Qué paso entre Rodrigo de Paul y su esposa?

El inicio del romance entre Rodrigo de Paul y Tini fue polémico, porque se filtró al poco tiempo de la ruptura entre el futbolista y su esposa, la modelo Camila Homs, quien meses antes había dado a luz a Bautista su segundo hijo con el deportista. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de su separación, la prensa argentina tiene algunas especulaciones al respecto.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que la decisión se tomó en julio del 2021, pero la periodista Yanina Latorre reveló que, al día siguiente del nacimiento de su hijo menor, ambos habrían firmado un acuerdo de separación. Su relación fue la más larga y estable que ambos habían tenido hasta el momento, Rodrigo y Camila se conocieron en su adolescencia, ella tenía 15 años y él, 17. Desde entonces vivieron en España e Italia, persiguiendo los sueños del futbolista. Su primera hija, Francesca, nació en enero de 2019, y varios seguidores de la expareja aseguran que Bautista, su hijo menor, que nació en junio del año pasado, llegó en medio de una crisis de la pareja, que llevaba once años de relación. Ahora, la modelo vive en un apartamento de Puerto Madero, en Argentina, con los dos pequeños. Camila y Rodrigo aseguran tener una relación sana, enfocada en sus dos hijos.

¿Qué pasó con Tini Stoessel?

En julio de este año, como rara vez lo hace, el argentino dio fin a los rumores de infidelidad a su exesposa con su actual novia. “En este tiempo escuché tantas cosas… Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor sinceridad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan y no por eso tiene que existir algo malo”, contó para América TV.

Para las mismas fechas, también habló con otro medio, y confesó que la madre de sus hijos se enteró de su actual relación porque él prefirió contarle. “Charlamos y le dije que sí. Después me contó que estaba conociendo a alguien y me puse muy feliz por ella. Le deseo lo mejor”, reveló a ‘América Notas’.