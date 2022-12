La curiosa historia le ocurrió a la comunicadora Sofia Martínez y su productor Federico Russo, que están en territorio árabe cubriendo lo que pasa con la ‘Albiceleste’ en el Mundial de Qatar 2022.

Todo comenzó cuando ambos transitaban por una calle de Catar y se encontraron de frente con un lujoso Lamborghini. Por curiosidad, Martínez (que cubre la cita mundialista para la Televisión Pública Argentina y ESPN) se acercó para observarlo puesto que, según le explicó a Onda Cero, estaba decorado con imágenes de futbolistas del Mundial.

El estar junto al vehículo, un hombre que se identificó como el dueño se acercó y le dio permiso de conocerlo por dentro, por lo que ninguno desaprovechó la oportunidad.

“Ahí estaba un árabe que era el dueño y nos dice: ‘¿Quieren entrar y verlo por dentro?’. Nosotros obviamente dijimos que sí”, afirmó la periodista al medio mencionado.

La sorpresa para ambos fue cuando recibieron un generoso regalo, pues sin imaginárselo, terminarían llevándose consigo dos aparatos tecnológicos de última generación.

“Yo ingresé, me senté en el asiento del conductor y me dejó encenderlo. Me dijo: “Aceléralo, aceléralo” y fue una locura. Mire al asiento del lado y había como un regalo. Le dije que estaba muy lindo y solo lo estaba mirando. Lo iba a dejar [donde estaba] y me dijo: ‘Es para vos, llévatelo’”, relató la periodista a la cadena radial.

El detalle, que estaba empacado en una caja y tenía en una de sus esquinas una réplica pequeña del trofeo del Mundial, terminó siendo un costoso celular.

“Me bajo del auto, abro el paquete que me regaló, tenía una copita del mundo y el último modelo de Samsung”, explicó asombrada Sofía Martínez a la emisora.

Su productor, a modo de broma, le preguntó al hombre si tenía uno para él, pero nunca imaginó que terminaría llevándose otro costoso detalle: un reloj inteligente.

“Yo le dije: ‘¿Tiene uno para mí?’. Él me miró y me dijo: ‘No, para usted tengo un reloj’, y efectivamente me dio uno tremendo […]. Después varias personas se acercaron por la misma situación y les dijo: ‘No, no, solo para mis amigos’”, contó Russo en Onda Cero.